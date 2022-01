Zu einem Einsatz der eher ungewöhnlichen Art kam es am frühen Sonntagabend am Elzer Berg auf der A3. Gegen 18.30 Uhr musste ein Fernbus des Anbieters Flixbus mit 28 Passagieren an Bord auf der A3 unmittelbar hinter der rheinland-pfälzisch/hessischen Landesgrenze auf dem Standstreifen anhalten. Dichter Qualm drang aus dem Motorraum und das Gefährt war nicht mehr fahrbereit.