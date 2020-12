Höhr-Grenzhausen

Florian Glock ist für viele kommunalpolitisch Interessierte ein Begriff. Schon in jungen Jahren hat er sich für die FDP engagiert und arbeitete zehn Jahre engagiert im Verbandsgemeinderat Höhr-Grenzhausen an der Gestaltung seiner Heimatkommune mit. 2017 trat er im Wahlkreis Koblenz als Direktkandidat für die FDP bei der Bundestagswahl an. Nun ist der Politikwissenschaftler gerade in Magstadt mit 57,3 Prozent der Stimmen zum Bürgermeister gewählt worden. Trotz dieser neuen beruflichen Herausforderung will der 33-Jährige seinen Doktortitel noch in diesem Jahr abschließen. Die WZ sprach mit ihm über seinen Wechsel ins „Ländle“.