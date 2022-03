Am Wochenende hatten Keramiker aus allen Bundesländern zum 17. Tag der offenen Töpferei eingeladen, um eine breite Öffentlichkeit auf diesem Wege auf ihre Arbeit mit dem „weißen Gold“ aufmerksam zu machen. Mehr als 500 Werkstätten, Studios und Ateliers haben sich deutschlandweit beteiligt. In Rheinland-Pfalz und im Saarland waren es 39 Keramikbetriebe. Im Westerwald hatten neun Töpfereien am Samstag und Sonntag ihre Pforten geöffnet.