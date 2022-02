Corona hat erneut die fünfte Jahreszeit ausgebremst. Die Fastnachter oder Karnevalisten wollen aber nicht akzeptieren. In Helferskirchen rekrutieren sich die Narren aus den Reihen des Sportvereins „Blau-Weiß“, die seit 1988 als „Elferrat Grüne Tonne“ in dem Ort das Zepter des närrischen Treibens in den Händen halten. Die WZ wollte wissen, wie man in Helferskirchen – zumindest ein wenig – das Augenmerk darauf lenkt, dass es noch so etwas wie Fastnacht im Dorf gibt.