Plus Montabaur

Fast 20 Jahre Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet: Vorsitzende des Hospizvereins Westerwald im Ruhestand

Von Hans-Peter Metternich

i Christine Schmidt verlässt nach fast 20-jähriger Tätigkeit als ausgebildete Palliativkraft und Koordinatorin den Hospizverein Westerwald. Mit auf dem Foto sind der Ehrenvorsitzende Heinz-Peter Rüffin (sitzend) sowie ihr Nachfolger Sönke Christ (links) und der Vereinsvorsitzende Andreas Wechsung. Foto: Hans-Peter Metternich

Ein Arbeitsleben, oder sollte man besser sagen „Eine Leidenschaft, Menschen in den letzten Tagen und Stunden auf ihrem Lebensweg liebe- und gefühlvoll zu begleiten“ – geht zu Ende. Christine Schmidt nahm am Freitagnachmittag im Rahmen einer Feierstunde im katholischen Pfarrzentrum in Montabaur, die von Anerkennung und Dankbarkeit geprägt war, ihren Abschied als ausgebildete Palliativkraft und Koordinatorin vom Hospizverein Westerwald.