Fassade des Gotteshauses weist Schäden auf: Der Wirgeser Dom muss dringend saniert werden

Im Rahmen einer Immobilienbestandserfassung des Bistums Limburg, die 2015 in der Pfarrei St. Bonifatius Wirges durchgeführt wurde, sind insbesondere die Kirchen hinsichtlich ihres baulichen Zustands und der zukünftigen notwendigen Sanierungsmaßnahmen in den Blick genommen worden. Das Resultat: Der nagende Zahn der Zeit hat auch an dem so genannten Westerwälder Dom (siehe Kasten) „ganze Arbeit“ geleistet, denn im Rahmen dieser Untersuchung wurden teils erhebliche Mängel und Schäden festgestellt, die eine mittelfristige Sanierung der Fassade unumgänglich machen.