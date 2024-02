Höhr-Grenzhausen

Farbenfrohes Programm in Höhr-Grenzhausen: Möhnen Gräulich-Bläulich holen Barbie auf die Narrenbühne

Die Möhnen Gräulich-Bläulich konnten endlich wieder in der Grau-Blauen Narrhalla in Höhr-Grenzhausen mit einer tollen Frauenpower-Sitzung durchstarten. Mit Witz, guter Laune, Humor, neuer Aufstellung und Outfit zogen die Möhnen das Publikum mit ihrem närrischen Programm in ihren Bann. Ihrem Nachbericht zufolge wurden sie dabei musikalisch unterstützt von Alleinunterhalter Thorsten Eich.