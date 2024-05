Plus Meudt

Familienunternehmen investiert in Meudt: Wo nun 10 000 Tonnen weißes Gold Platz haben

i Gemeinsam eröffneten Firmenchef Stephan Schmidt (2. von links), der Technische Leiter Ingmar Lepiors (links) und Betriebsleiter Michael Kilp die neue Förder- und Lagerstruktur. Rund 6 Millionen Euro investierte das Unternehmen in die Zukunft des Standortes im Westerwald. Foto: Angela Baumeier

Nach einer Bauzeit von etwa 1,5 Jahren hat die Stephan-Schmidt-Gruppe ihre neue Förder- und Lagerstruktur an der Tongrube Meudt eröffnet. „Mit diesem rund 6 Millionen Euro umfassenden Neubau investieren wir weiter in die Zukunft des Standortes zur zuverlässigen Versorgung unserer vielfältigen Kunden im In- und Ausland“, erklärte Firmenchef Stephan Schmidt.