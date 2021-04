Familienbetrieb in Not: Zirkus Alexis hat in Dreikirchen ein Quartier gefunden

Ein strahlend blauer Himmel wölbt sich über der grünen Wiese, die mit roten Punkten versehen ist. Das sind die Zirkuswagen, die direkt am Sportplatz von Dreikirchen stehen. Wer näher herangeht, kann nun Einzelheiten ausmachen. Da sind die Wohnwagen, die Zugmaschinen, ein mobiler Stall, in dem es sich ein Haufen Tiere bequem gemacht hat. Genüsslich mampft Lamabock Mauritius an einem Strohhalm, der ihm noch quer aus dem Maul hängt, während er neugierig über den Zaun lugt. Fast zu seinen Füßen aalen sich zwei Ponys im sauberen Stall, der von der Frühlingssonne erwärmt wird. Gut lässt es sich auch das kleine Lamababy Bambi gehen, von dem noch zu reden sein wird. Nichts stört die friedliche Idylle, auch nicht die drei Vierhornschafe oder das muntere Durcheinander der kleinen Hunde, die auf die Namen Emely, Baby(hund), Susi, Trixi und Asterix hören. Neugierig kommt der Welpe angerast, lässt sich hochnehmen und knuddeln.