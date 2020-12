Westerwaldkreis

Der zeitversetzte Einsatz der Mitarbeiter in der Kreisverwaltung in Montabaur, Homeoffice-Zeiten und der phasenweise rein digitale Austausch in der Corona-Krise haben offenbar in Einzelfällen Auswirkungen auf die Bearbeitung von Elterngeldanträgen (gehabt). Das hat Kreissprecherin Alexandra Marzi unserer Zeitung bestätigt, nachdem Eltern den langen Vorlauf bis zur Auszahlung des Geldes kritisiert hatten.