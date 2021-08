Ganze 200 Jahre familiäre Gastlichkeit können in diesem August in der Oberstadt von Westerburg gefeiert werden. Denn seit der Gründung Anfang des 19. Jahrhundert durch Johann Georg Fuckert befindet sich das Gasthaus „Zur goldenen Krone“ in Familienbesitz. Am Samstag, 21. August, soll diese zwei Jahrhunderte währende Tradition entsprechend gefeiert werden.