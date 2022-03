Falschfahrer drängt Auto von B 49 ab: Ehepaar kommt bei Neuhäusel mit Schreck davon

Am Samstag gegen 12.55 Uhr fuhr das Ehepaar in seinem Renault auf der B 49 in Richtung Montabaur. Zwischen den Abfahrten Neuhäusel-Mitte und -Nord ist auf der Umgehung eine Brückenbaustelle mit Tempo 50 und geänderter Verkehrsführung eingerichtet: Die eigentliche Spur in Richtung Montabaur ist mit Warnbaken gesperrt, der Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet.

Als das Ehepaar in der Baustelle ordnungsgemäß fuhr, kam plötzlich ein bordeaux-farbener Pkw auf ihrer Fahrspur entgegen, meldet die Polizei. Er verstieß gegen das Überholverbot und konnte wegen mehrerer in Richtung Koblenz fahrender Pkw nicht auf seine Fahrspur zurückkehren. Durch ein geglücktes Ausweichmanöver in die Baustelle im letzten Moment konnte das Ehepaar den unmittelbar bevorstehenden Frontalzusammenstoß verhindern, sodass weder Sach-, noch Personenschaden entstand. Das Ehepaar kam mit einem gewaltigen Schrecken davon.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Montabaur zu melden unter Telefon 02602/922 60 oder per E-Mail an pimontabaur.wache@polizei.rlp.de