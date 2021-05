Im Landesimpfzentrum in Hachenburg sind bereits Hunderte Westerwälder trotz eines Termins ungeimpft abgewiesen worden. Allein am Donnerstag betraf dies mehr als 100 Personen, darunter zahlreiche Feuerwehrleute, die als Mitglieder der Prioritätsgruppe 3 schon seit rund einem Monat impfberechtigt sind. Entsprechend verärgert reagierten die Betroffenen auf die Zurückweisung im Landesimpfzentrum. Augenzeugen berichten, dass sich dort am Donnerstag tumultartige Szenen abgespielt haben.