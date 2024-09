In der Fachklinik in Vielbach gibt es keine ‚Beschäftigungstherapie‘, dort wird mit einer sinnstiftenden Arbeit therapiert, unter anderem in der Schlosserei, wo der Leiter der Arbeitstherapie, Moritz Aller, und die Klinikleiterin Jennifer Casavecchia einem Patienten über die Schulter schauen. Foto: Hans-Peter Metternich