Leitung und Trägerverein des Tierheims in Ransbach-Baumbach streben einen Neubau an, weil der jetzige Standort am Mühlenweg weder den benötigten Platz noch die geforderten hygienischen und sozialen Bedingungen bietet, wenngleich der Betrieb dank Bestandsschutz weiterlaufen darf. Der frühere Leiter des Montabaurer Tierheims Klaus Böckling schildert im Interview, wie er sich die Zukunft des Tierschutzes in der Region vorstellt.