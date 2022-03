Peter und Rita Konrath leben gerne auf ihrem Hof Kölsberg in Steinefrenz. Doch den Landwirt drücken momentan große Sorgen angesichts der explodierenden Öl-, Futter- und Düngepreise. „Das sind Belastungen. Wie soll man das denn auffangen?“, fragt sich der 59-Jährige mit seiner Frau. Rund 40.000 Liter Diesel braucht es pro Jahr, um den Hof zu bewirtschaften. Und was ist, wenn zur Erntezeit der Diesel knapp werden sollte, was dann?