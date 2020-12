Westerburg

Das Frauenzentrum Beginenhof ist ein wichtiger Anlaufpunkt für Mädchen und Frauen in der Region. Bereits vor 30 Jahren wurde von Margit Schnorr der Notruf Frauen gegen Gewalt gegründet. Hinzu kamen das Präventionsbüro Ronja, das Frauenzentrum, das Lila Lädchen und die Interventionsstelle (bei Gewalt in engen sozialen Beziehungen), alles vereint im Beginenhof in Westerburg. Hier suchen und finden die Frauen Hilfe, werden beraten, können an Workshops oder Weiterbildungsangeboten teilnehmen. Wir haben nachgefragt, wie die Pandemie die Arbeit des Beginenhofs verändert hat.