Westerburg

Es ist ungewöhnlich ruhig in der Evangelischen Kindertagesstätte Pfarrer Ninck in Westerburg. Die Cafeteria ist verwaist, auch in der Bewegungsbaustelle ist kein fröhliches Kinderlachen zu hören. Doch aus dem Raum der Igelgruppe dringen ein paar Stimmen. Vier Kinder sind gerade dabei, einen Zoo zu bauen und mit einem Steckspiel der Fantasie freien Lauf zu lassen. Die Kleinen gehören zu den 16 Kindern, die in der vergangenen Woche in zwei Notgruppen betreut wurden. „Ab dem 27. April haben wir 30 Mädchen und Jungen, von Einjährigen bis zu Hortkindern“, berichtet Kitaleiterin Nicole John.