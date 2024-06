Plus Westerwald Europawahl: Ralf Seekatz bleibt im Parlament – Karsten Lucke und Sandra Weeser verpassen Einzug Von Michael Fenstermacher i Seit fünf Jahren sitzt Ralf Seekatz als Abgeordneter im Europäischen Parlament. Bereut hat er den Schritt nie, wie der Westerburger im Gespräch mit unserer Zeitung betont. Foto: Philippe Buissin/Europäische Union Die Prognosen haben sich bewahrheitet: Statt bislang zwei wird künftig nur noch ein Westerwälder im EU-Parlament vertreten sein. Während Ralf Seekatz (CDU) erwartungsgemäß den Wiedereinzug ins höchste EU-Gremium geschafft hat, wurde Karsten Lucke (SPD) das schwache Abschneiden der Sozialdemokraten auf Bundesebene zum Verhängnis. Von Anfang an aussichtslos war aufgrund des Listenplatzes unterdessen die Kandidatur von Sandra Weeser (FDP). Lesezeit: 2 Minuten

Unserer Zeitung schilderten die Bewerber am Wahlabend ihre Gemütslage. Auch wenn das endgültige Ergebnis erst in der Nacht vorliegen sollte: Nach der ersten Hochrechnung zur Europawahl nimmt Ralf Seekatz (CDU) um kurz nach 19 Uhr bereits Glückwünsche zu seinem Wiedereinzug ins EU-Parlament an. „Ich gehe davon aus, dass es gereicht hat“, ...