Für die beiden Zehner-Klassen am Landesmusikgymnasium (LMG) in Montabaur stand vergangene Woche politische Bildung auf dem Lehrplan. Eurosoc-Digital führt im Rahmen von „Cohesion in your region“ deutschlandweit 15 eintägige Zukunftswerkstätten zu Europa in der Heimatregion durch.