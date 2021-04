Ettinghausen plant ein neues Baugebiet: Sehr gute Verkehrsanbindung ist ein Plus für das gepflegte Dorf

Seitdem nicht mehr jeden Tag zig Fahrzeuge mitten durch den Ort donnern, der Durchgangsverkehr über die neue B 255-Umgehung führt, hat Ettinghausen an Attraktivität gewonnen. Der gepflegte Ort, in dem es 349 Einwohner gibt, ist ein begehrtes Pflaster. „Es gibt viele Interessenten für einen Bauplatz. Aber, davon gibt es zwar noch ein paar freie in privater Hand, aber keine gemeindeeigenen“, führt Ortsbürgermeister Dieter Püsch aus. „In sieben Minuten ist man von hier auf der A 3, auch die A 45 ist nicht weit entfernt, wir haben eine sehr gute Verkehrsanbindung“, fügt er an.