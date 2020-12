Hachenburg

Die Diskussion darüber, ob der Verzicht auf eine Aussprache zum Haushalt 2021 richtig war oder nicht, dauerte – im kleinen Kreis – im Anschluss an die Sitzung des Hachenburger Stadtrates am Montagabend in der Rundsporthalle noch ebenso lange an, wie es die Aussprache der Fraktionen vermutlich selbst getan hätte. Fakt ist, dass sich die Ratsmitglieder schon vor der Sitzung darauf verständigt hatten, die Redebeiträge, angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens, in diesem Jahr auszusetzen, um somit die Sitzungsdauer zu verkürzen. Das kam nicht unbedingt bei allen gut an.