Was wächst da auf dem Acker? Diese Frage beantwortete Landwirt Axel Scheffen auf der mittlerweile dritten Eselwanderung durch die Gemarkung Hattert. Rund 90 Teilnehmer wanderten in Begleitung der drei auf dem Hof lebenden Esel und betrachteten die Region aus dem landwirtschaftlichen Blickwinkel. Das große Teilnehmerinteresse zeigt, dass mit dem Ukraine-Krieg und dessen Folgen für die Lebensmittelmärkte auch die regionale Erzeugung von Lebensmitteln in den Mittelpunkt des Interesses rückt.