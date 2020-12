Rennerod/Wiesbaden

Mit seinen goldenen Schleifen und den vielen glitzernden Lichtern wird der Weihnachtsbaum auf dem Schlossplatz in Wiesbaden auch in diesem Jahr mit Sicherheit ein Hingucker sein. Die 27 Meter lange Nordmanntanne stammt aus dem Westerwald. Schon das zweite Jahr in Folge schmückt damit eine Westerwälder Tanne aus Rennerod die hessische Landeshauptstadt.