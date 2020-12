Niederelbert

Wein aus dem Westerwald – das klingt im ersten Moment wie eine Schnapsidee. In Niederelbert jedoch zeigen vier Hobbywinzer derzeit, dass es tatsächlich funktionieren kann. Die Klimaerwärmung hat dazu geführt, dass auch in einer vergleichsweise kühlen Mittelgebirgsregion wieder Weintrauben gedeihen. Zuletzt war das in Niederelbert vor rund 400 Jahren der Fall. Vor einigen Tagen hat nun die erste Weinlese in dem 1700-Einwohner-Dorf bei Montabaur stattgefunden.