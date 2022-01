Nicht nur in Heilberscheid (wir berichteten), sondern im gesamten Kreis hakt es beim Busverkehr – das berichten uns Leser aus dem Ober- und dem Unterwesterwald gleichermaßen. Ob in Staudt oder in Sainscheid: Busse haben Verspätung oder fallen ganz aus. Die Kreisverwaltung kennt die Probleme schon seit Jahren, hat dafür aber keine Lösung. Denn bei vielen Busunternehmen fehlen Fahrer – und Nachwuchs ist nicht in Sicht.