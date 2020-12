Westerwaldkreis

In der aktuellen Situation sind die Herausforderungen für die Unternehmen auch in der Region groß, die Unterstützungsmöglichkeiten durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Westerwaldkreis (WFG) aber schwierig. Doch auch in der Corona-Krise will sich die WFG als Partner und Dienstleister der Wirtschaft für die Gestaltung bestmöglicher Rahmenbedingungen sowie die zukunftsfähige Entwicklung des Wirtschaftsstandortes einsetzen.