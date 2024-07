Plus Ransbach-Baumbach

Es fehlt Geld: Tierheimneubau in Ransbach-Baumbach stockt

i Erste Vorsitzende Barbara Hauffenmeyer (links), Vorstandsmitglied Peter Ehlers und Tierheimleiterin Anna Knappe vom Verein Glückshunde besichtigen die Baustelle für das neue Tierheim in Ransbach-Baumbach. Foto: Camilla Härtewig

Der große Traum des Ransbach-Baumbacher Tierheimteams vom Verein Glückshunde ist es, im September in den Neubau in der Nordstraße 10 einziehen zu können. „Wir wollen nicht noch einen Winter an unserem alten Standort verbringen, das ist eine Qual“, betont Tierheimleiterin Anna Knappe. Doch die Erfüllung dieses Traums scheint in weite Ferne gerückt.