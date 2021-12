Der Fachkräftemangel am Arbeitsmarkt macht immer häufiger auch den kommunalen Behörden im Westerwald zu schaffen. Wie eine Anfrage unserer Zeitung an einige Verwaltungen ergab, sind vor allem technische Berufe betroffen. Aber auch in den Kindertagesstätten spitzt sich der Personalmangel zu, was in diesem Fall auch mit der Corona-Pandemie zu tun hat.