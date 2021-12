Ohne Gegenstimmen hat der Westerwälder Kreistag in seiner jüngsten Sitzung den neuen Nahverkehrsplan für das Kreisgebiet beschlossen. Bei der Abstimmung über das umfangreiche Planwerk enthielten sich lediglich die beiden Vertreter der Linkspartei. Alle anderen Fraktionen stimmten zu, obwohl es in grundsätzlichen Fragen zur Bedeutung des ÖPNV in einer ländlichen Region sehr unterschiedliche Ansichten gab.