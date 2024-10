Plus Montabaur

Erweiterung des Factory Outlet Centers: Das planen Stadt und VG Montabaur

i Die Grafik zeigt aus der Vogelperspektive, wie der neue Teil des FOC aussehen soll. Foto: Stadt Montabaur/Graf und Graf Architekten

Stadt und Verbandsgemeinde Montabaur unterstützen die Erweiterung des Factory Outlet Centers (FOC) in der Schusterstadt. Kürzlich haben die Räte mit großen Mehrheiten die Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans (Stadt Montabaur) und zur Änderung des Flächennutzungsplans (VG) beschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus, die auch auf die nächsten Schritte in dem Verfahren eingeht.