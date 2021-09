++Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 3 bei Sessenhausen

Auf der A 3 ist es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Wie die Verkehrsdirektion Koblenz in einer Erstmeldung mitteilt, soll es in Fahrtrichtung Frankfurt in Höhe der Ausfahrt zum Parkplatz Sessenhausen zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Lkw gekommen sein. Mindestens eine Person sei verletzt worden.

Im genannten Streckenabschnitt kommt es aktuell zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei bittet um Geduld und die Bildung einer Rettungsgasse.

Weitere Infos folgen.