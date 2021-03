Montabaur

++ Erstmeldung: 90-Tonnen-Kran stürzt in Parkhaus in Montabaur

Große Aufregung am Dienstagnachmittag im ICE-Gebiet in Montabaur: Gegen 15.20 Uhr stürzte ein 90 Tonnen schwerer mobiler Baukran um. Der Kran war bei einem Neubauprojekt im Einsatz, ehe er aus unbekannter Ursache umstürzte und in ein gegenüberliegendes Parkhaus krachte.