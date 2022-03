Das Geschehen in der Ukraine entsetzt die Menschen, über alle nationalen, politischen und religiösen Grenzen hinweg. Dies hat sich am Dienstagabend in Selters beeindruckend gezeigt: Gemeinsam hatten die katholische, die evangelische und die islamische Gemeinde zu einem interreligiösen Friedensgebet aufgerufen – und fast 300 Westerwälder kamen.