Archivierter Artikel vom 19.03.2020, 16:36 Uhr

Westerwaldkreis

Erstes Corona-Todesopfer in Rheinland-Pfalz: 84-Jährige aus dem Westerwaldkreis stirbt

Wie das Gesundheitsministerium mitteilt, handelt es sich um eine 84-jährige Frau aus dem Westerwaldkreis, die am 17. März in instabilem Zustand in die Paracelsus-Klinik in Bad Ems eingeliefert wurde.