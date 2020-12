Wirges

Die Neue Mitte Wirges ist in Rekordzeit realisiert worden. Daran besteht kein Zweifel, denn vom Anrollen der Bagger am 2. März dieses Jahres zum Herrichten des Areals bis zur kompletten Fertigstellung der Außenanlagen und zur Eröffnung des Penny-Marktes am 7. Dezember sind genau 281 Tage ins Land gegangen. Mehr noch: Das Projekt bewegt sich absolut im Kosten- und Terminrahmen, wie die Investoren bestätigen. Mit der Eröffnung des Penny-Marktes bietet sich pünktlich zum Weihnachtsgeschäft die erste einladende Möglichkeit, dem modernen Einkaufszentrum mitten in der Stadt einen Besuch abzustatten.