Bad Marienberg

Nach der coronabedingten mehrmonatigen Zwangspause hatte der Haupt- und Finanzausschuss der VG Bad Marienberg in seiner Sitzung am Mittwochabend eine Vielzahl von Themen zu beraten. Manche Projekte allerdings erlaubten in den vergangenen Wochen keinen Aufschub und mussten daher per Eilentscheidung von Bürgermeister Andreas Heidrich im Benehmen mit den Beigeordneten auf den Weg gebracht werden.