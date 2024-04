Plus Ransbach-Baumbach

Erste Gemeindeschwester plus in der VG Ransbach-Baumbach: Sie will Kümmerer für ältere Menschen sein

i Natalia Goldschmied ist die erste Gemeindeschwester plus in der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach. Sie hat sich viel vorgenommen. Vor allem für Senioren nimmt sie die „Kümmererposition“ sein. Foto: Camilla Härtewig

Natalia Goldschmied ist vor Kurzem vom Hunsrück nach Ransbach-Baumbach gezogen und hat in der Töpferstadt ihren Traumberuf gefunden. Sie ist die erste Gemeindeschwester plus in der Verbandsgemeinde. „Ich bin total fasziniert, ich wollte schon immer etwas von Anfang an aufbauen. Ich freue mich so auf die Aufgabe.“ Seit März ist sie im Amt und damit beschäftigt, sich in der Stadt und den Gemeinden bekannt zu machen.