Montabaur

Es ist unverkennbar: In das neue Ärztehaus „Montamedicum“ am Brüderkrankenhaus in Montabaur zieht langsam Leben ein. Knapp zwei Jahre nach dem offiziellen Startschuss für den Neubau an der Koblenzer Straße haben dort die ersten Facharztpraxen geöffnet. Auch die Apotheke im Erdgeschoss ist seit Monatsbeginn für die Kunden da. Die Handwerker haben ihre Arbeit geleistet und das Feld inzwischen geräumt.