Erst Sporthotel, dann Suchtfachklinik: Einrichtung in Wied feiert 50-jähriges Bestehen

i Feierten den 50. Geburtstag der Kliniken Wied mit (von links): Gabi Wieland, Tanja Machalet, Sven Schür, Benito Vivacqua, Wilma Funke, Dirk Wehmeier, Nadine Wussow-Rothhaar, Welf Schroeder, Marco Dörner, Volker Mendel und Lars Martin. Foto: Röder-Moldenhauer

Die Median Klinik in Wied war 1974 eine der ersten Fachkliniken für Suchterkrankungen in Deutschland. Damals hatten Privatleute das Sporthotel in Wied, das auf dem Grund einer alten Papiermühle stand, gekauft und zur Klinik umgebaut. Nun feierte das Fachhaus 50-jähriges Bestehen.