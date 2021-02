Aus manchen Nachbarkreisen kommen positive Nachrichten zum Impfen des Personals von Kliniken, aus anderen negative. So wurden in Koblenz und Limburg die Krankenhausmitarbeiten schon zu Hunderten geimpft, im Kreis Neuwied dagegen erst sehr wenige. Deshalb hat dort die Marienhaus-Gruppe sogar schon einen Brandbrief an die Landesregierung geschrieben. Aber wie ist überhaupt die Lage in den vier Krankenhäusern im Westerwaldkreis. Wir haben nachgefragt.