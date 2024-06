Plus Langenhahn-Hinterkirchen

Erst Flugzeugunglück in Langenhahn, nun Jubiläum: Wissers feiern Diamantene Hochzeit

i Elke und Horst Wisser sitzen glücklich auf der Ofenbank in ihrem Studio. Das Kreuz hat für das Paar eine ganz besondere Bedeutung: Es wurde einst für das Grab des älteren Bruders Werner Wisser geschnitzt, der 1945 starb. Das Kruzifix „hat dem Piloten und uns das Leben gerettet“, ist sich der 86-Jährige sicher. Fotos: Röder-Moldenhauer Foto: Röder-Moldenhauer

Zärtlich sieht Horst Wisser seine Frau Elke an, die wie ein junges Mädchen strahlt, als er seinen Arm um ihre Schultern legt. Kopf an Kopf sitzen die beiden auf der Ofenbank in ihrem Studio und lächeln in die Kamera für das Foto zu ihrer Diamantenen Hochzeit, die sie am 24. Juni feiern können.