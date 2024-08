Plus Westerwald

Ernte fällt im Westerwald durchwachsen aus: Mais steht aber gut da

i Geschäftsführer Markus Mille (links), Matthias Müller (Kreisbauernvorsitzender Westerwaldkreis, 2. von links) und Josef Schwan (Kreisbauernvorsitzender Altenkirchen) begutachten den letzten noch nicht abgeernteten Sommerweizen von Landwirt Peter Kunoth (2. von rechts) aus Montabaur. Foto: Camilla Härtewig

Der Sommer bringt im Westerwaldkreis und im Kreis Altenkirchen eine durchwachsene Ernte mit sich. Extreme Wetterereignisse, die in den vergangenen Jahren zugenommen haben, prägten auch in diesem Jahr maßgeblich die Erträge der Landwirte. Während es in den Vorjahren große Probleme mit Dürre gab, war 2024 viel zu feucht und teilweise auch zu kalt.