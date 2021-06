Wieder hat es ein Räuber im Westerwaldkreis auf eine Tankstelle abgesehen: Wie die Polizei Montabaur auf Anfrage unserer Zeitung erklärte, überfiel am Mittwochabend gegen 20.10 Uhr ein bisher unbekannter Täter die an der Rheinstraße gelegene ED-Tankstelle in Herschbach/Unterwesterwald.