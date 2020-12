Westerwaldkreis

Die Zahl der Corona-Fälle an Schulen im Westerwaldkreis nimmt weiter zu: Nach der Realschule plus in Wirges und den Berufsbildenden Schulen in Westerburg und Montabaur ist nun erneut eine Grundschule betroffen: An der Löwenzahnschule in Irmtraut wurde ein Schulkind positiv auf Corona getestet.