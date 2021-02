Erneut zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Corona – Inzidenzwert im Kreis liegt bei 61,9

Darüber hinaus hat das Gesundheitsamt am Mittwoch insgesamt 205 aktive Fälle gemeldet – nach 173 am Dienstag. Unter anderem gab es einen positiven Fall in der Notbetreuung der Kita Kunterbunt Sessenhausen. Vier Personen sind deswegen derzeit in Quarantäne. Ihre Tests fanden gestern statt, Ergebnisse lagen aber noch nicht vor.

Der Inzidenzwert, also die Zahl der Infizierten je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, lag am Mittwoch im Westerwaldkreis, laut Mitteilung des Landesgesundheitsministeriums, bei 61,9. Im benachbarten Kreis Altenkirchen betrug der Wert 46,6, im Kreis Neuwied 94,1, im Kreis Mayen-Koblenz 63,4 und im Rhein-Lahn-Kreis 70,3. Die Stadt Koblenz hatte eine Inzidenz von 99,1.