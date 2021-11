Wirges

Erneut Schlangen am Impfbus: Riesenandrang in Wirges

Vor dem Corona-Impfbus des Landes haben sich auch am Montag in Wirges lange Schlangen gebildet. Zeitweise war der Parkplatz des Hüter-Einkaufszentrums komplett belegt, und auch in den Seitenstraßen standen die Autos der Impfwilligen.