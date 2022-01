In Montabaur stehen die nächsten Straßenbaustellen an: Ab Montag, 10. Januar, wird die obere Bahnhofstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Wie die Verbandsgemeindeverwaltung mitteilt, ist davon der Abschnitt zwischen dem Kreisel Eschelbacher Straße/Alleestraße und der Hohen Straße betroffen. Grund sind Sanierungsarbeiten an den Rohren des Stadtbachs, der hier quer unter der Straße verläuft. Die Maßnahme wird etwa vier Wochen dauern.