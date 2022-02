Der Spendenlauf für die Frauenhäuser der Region ist in vollem Gang (wir berichteten). Und die Möglichkeit, sich bis zum letzten Tag der Laufzeit am Dienstag, 8. März, noch anzumelden, wird durch eine Privatinitiative im Kreis noch einmal attraktiver: Lutz und Lisa-Marie Lakomski haben in unserer Zeitung von der Aktion gelesen und sich spontan entschieden, die Spendensumme zu verdoppeln.