Erleichterung in Nentershausen: Naspa kehrt nach Sprengung nun doch zurück

Von Andreas Egenolf

i Die Naspa-Filiale in Nentershausen ist seit der Sprengung im vergangenen September geschlossen. Nun soll die Garage rechts neben dem Gebäude umgebaut werden, damit dort ein Outdoor-Geldautomat Platz findet. Foto: Andreas Egenolf

Geldautomatensprenger hatten am 23. September 2023 die SB-Filiale der Nassauischen Sparkasse (Naspa) Nentershausen in Schutt und Asche gelegt und flohen unerkannt. Seitdem steht die 2100-Einwohner-Gemeinde ohne Geldautomat da. Jetzt steht fest: Die Naspa hält am Standort Nentershausen fest.